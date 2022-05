Magistrati in sciopero contro la riforma Cartabia (Di lunedì 16 maggio 2022) La riforma Cartabia ha provocato polemiche e dissensi fino al punto da spingere i Magistrati ad indire uno sciopero in segno di protesta contro le nuove norme contenute nella riforma dell'ordinamento ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 16 maggio 2022) Laha provocato polemiche e dissensi fino al punto da spingere iad indire unoin segno di protestale nuove norme contenute nelladell'ordinamento ...

Advertising

lancellone : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - PaoloX68 : RT @ElioLannutti: Sciopero dei magistrati, oggi la protesta contro la riforma Cartabia - summo_t : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - GraziaMontefal2 : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - Lepri_vale : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… -