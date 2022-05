"Lo so perché non capisci". Sallusti e Kulikov, è rissa. E anche Giletti perde la calma | Video (Di lunedì 16 maggio 2022) Ospite di domenica 15 maggio di Non è l'Arena, Dmitrij Kulikov. Il politologo e conduttore tv russo, oltre a negare la guerra in Ucraina ("c'è una differenza con l'operazione speciale"), attacca Alessandro Sallusti: "Lei ha detto che dovessimo rispondere a tutto quello che fa la Russia, dovremmo andare in Russia a uccidere 4/5mila sovietici, ma direttore l'ultima volta che gli italiani sono venuti in Russia, sono venuti con i nazisti tedeschi e hanno ucciso 27 milioni di russi". E ancora nello studio di Massimo Giletti: "Il direttore Sallusti vuole venire personalmente a uccidere 4 mila persone?". Immediata la replica del direttore di Libero: "Io lo so che lei non capisce perché da voi non c'è libertà di espressione, però il mio era un paradosso e guardi che i primi amici di Hitler eravate voi. Stalin ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Ospite di domenica 15 maggio di Non è l'Arena, Dmitrij. Il politologo e conduttore tv russo, oltre a negare la guerra in Ucraina ("c'è una differenza con l'operazione speciale"), attacca Alessandro: "Lei ha detto che dovessimo rispondere a tutto quello che fa la Russia, dovremmo andare in Russia a uccidere 4/5mila sovietici, ma direttore l'ultima volta che gli italiani sono venuti in Russia, sono venuti con i nazisti tedeschi e hanno ucciso 27 milioni di russi". E ancora nello studio di Massimo: "Il direttorevuole venire personalmente a uccidere 4 mila persone?". Immediata la replica del direttore di Libero: "Io lo so che lei non capisceda voi non c'è libertà di espressione, però il mio era un paradosso e guardi che i primi amici di Hitler eravate voi. Stalin ...

