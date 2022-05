Lite sugli scogli a Napoli | gravi due minorenni accoltellati

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Restano ricoverati incondizioni i dueieri pomeriggio adi Marechiaro, dopo unacon un gruppo di coetanei. Secondo la ricostruzione pubblicata oggi da “Il Mattino”, i due giovanissimi potrebbero aver voluto difendere alcune ragazzine del loro gruppo da sguardi e ammiccamenti di un’altra comitiva: sono volate parole grosse, spintoni, poi qualcuno ha estratto i coltelli. A prestare i primi soccorsi ai feriti sono stati i ristoratori della zona, che hanno visto i due– 17 anni e 16 anni – insanguinati chiedere aiuto. In ospedale sono stati sottoposti a intervento chirurgico: per loro la prognosi resta riservata. Sull’episodio indaga ...

