L’elenco dei miei mille disgusti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Prendendo spunto da un pensiero di Paul Valéry – il gusto è fatto di– oggi mi è venuta voglia di farvi un elenco di tutte le cose che provocano in me disgusto. Mi disgustano quelli che mi dicono “vai a lavorare!”. Il mio lavoro è essere Ricky Farina, e vi sembra poco? Mi disgustano quelli che non mi prendono sul serio, io sono serissimo, tragico, tragico fino al midollo della risata. Mi disgustano quelli che durante la pandemia non hanno pensato ai più fragili, vaccinandosi. L’ago nel pagliaio dell’umanità. Mi disgustano quelli che giustificano l’aggressione all’Ucraina, come quelli che ti dicono “Te lo sei meritato il tumore dato che fumi”. Mi disgusta chi mangia carne di cavallo. Come si fa a mangiare un animale che non ha le zampe ma le gambe? Mi disgusto quando mangio carne, ma le polpette di nonna sono le polpette di nonna, ...