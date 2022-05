La caduta delle finaliste

(Di lunedì 16 maggio 2022) Prima dell’inizio dei playoff, la scommessa più educata sulla finale NBA vedeva una riproposizione di quanto accaduto lo scorso anno, con i Phoenix Suns di nuovo davanti ai Milwaukee Bucks. I Suns hanno dominato la regular season chiudendo con 64 vittorie, otto in più di chiunque altro, con il miglior differenziale su 100 possessi della lega e una sensazione di solidità difficile da scalfire sui due lati del campo, inanellando anche 18 vittorie consecutive nel mese di novembre e concludendo con il miglior record nella storia della franchigia. Una stagione in cui hanno battuto tutti in maniera convincente e dominante, sembrando pronti a fare l’ultimo passo che era mancato lo scorso anno. I Bucks, pur con diversi problemi di infortuni per tutto l’anno, erano riusciti a rimanere nelle prime quattro posizioni a Est e sembravano giocare con la consapevolezza di chi, avendo appena vinto un ...

Advertising

ACSperanza1 : McDONALD'S VENDE ATTIVITÀ IN RUSSIA McDonald's ha affermato di aver avviato il processo di vendita delle sua attiv… - MilanoFinanza : RT @SommellaRoberto: Continua la caduta del #Bitcoin e delle #criptomonete cui @MilanoFinanza ha dedicato la sua inchiesta #TrappolaBitcoin… - SommellaRoberto : Continua la caduta del #Bitcoin e delle #criptomonete cui @MilanoFinanza ha dedicato la sua inchiesta… - fabiogigli : @erroriarbitrali Ci sta il fallo. Ipotizzabile che l’arbitro sia stato influenzato dalla caduta esagerata di Pessin… - attilio_l : RT @FedAlimentare: Il Presidente Vacondio commenta i dati @istat_it delle vendite al dettaglio di marzo, che vedono una caduta dell’aliment… -

VeronaSera

... " c'è un livello di inflazione molto alto e unacadute più rapide registratenostre previsioni stagionali. Ma questanon porta ancora la crescita in territorio negativo, questo ...La sfida è gestire una media di 20 mila tifosi - secondo dati prepandemici, che a breve dovrebbero essere replicati con larestrizioni. Il rischio saturazione della rete è alto. Per di ... Bloccato sulla ferrata e caduta in mountain bike, doppio intervento sulle montagne veronesi Bruxelles, 16 mag. (askanews) - La guerra russa in Ucraina ha esacerbato i 'venti contrari' alla crescita economica preesistenti in Europa. Il ...Arriva Ken con la vitiligine, malattia di cui soffre anche Kasia Smutniak. Cos'è e come si cura: dalle terapie tradizionali ai nuovi farmaci ...