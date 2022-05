Isola dei Famosi 16 | chi sarà eliminato secondo i sondaggi

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova eliminazione a L’dei16 Tra poche ore arriva su Canale 5 una nuova diretta de L’dei16, chericca di colpi di scena. Stasera infatti, come annunciato qualche giorno fa dalla stessa Ilary Blasi, in Honduras sbarcheranno 4 nuovi naufraghi, che senza dubbio potrebbero stravolgere i fragili equilibri del L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Isola 16: chi sarà eliminato tra Blind, Lory, Nick e Nicolas? I sondaggi #isola - CristinaMalcan1 : @Niky26696445 Ma infatti, i prolungamenti dei reality non sempre sono vantaggiosi. Io avrei fatto a meno. #Isola - adelina_eyre : RT @ESceriffa: I reality da 'L'isola dei Famosi' fino ad 'Amici' sono tutti pilotati, quindi finzione. È sorprendente, però, vedere gente a… - adelina_eyre : RT @Diego09809310: @fraversion Sapete che al grande fratello e Isola dei famosi, i partecipanti percepiscono dai 5000 ai 15000 euro a setti… - Giornaleditalia : #isola Televoto Isola dei Famosi oggi: chi è eliminato secondo i sondaggi -

Nelle stesse ore, Damien Symon (@detresfa_) si è dedicato alle scie riprese dai satelliti davanti all'Serpenti, forse segnali di fumo di uno scontro in Mar Nero, con droni e navi, ...L'ex star di Non è la Rai , Pamela Petrarolo , è pronta a sbarcare in Honduras nel corso della diciassettesima puntata dell'Famosi , in onda oggi, lunedì 16 maggio 2022, in prima serata su Canale 5 . La cantante e coreografa romana, sarà unaquattro naufraghi già annunciati da Ilary Blasi nel corso dell'...No alla cessione, a qualsiasi titolo, dell’aeroporto di Elmas. È questa la posizione di Federalberghi Sud Sardegna espressa nelle parole del suo presidente, Fausto Mura. “In un'Isola parlare di turism ...Edoardo Tavassi dice la sua sulle sue ex fidanzate: "E' possibile restare amici" Mancano poche ore alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi. E a Cayo ...