Internazionali | Djokovic re di Roma per la sesta volta | battuto Tsitsipas in finale

sesta sinfonia per Novak Djokovic: l'asso di Belgrado sconfigge Stefanos Tsitsipas al Centrale del Foro Italico, dopo una battaglia spettacolare e dai molti volti. Il primo set è stato uno...

GuidoDeMartini : ?? Binaghi, Federtennis, contro Malagò: «Atp Roma da record malgrado lui, non voleva far giocare Djokovic e i russi»… - matteosalvinimi : Novak #Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole. - GuidoDeMartini : ?? INTERNAZIONALI DI TENNIS A ROMA ?? ?? Non ti vaccini ?? Non muori ?? Non ti fanno giocare in Australia ?? Giochi i… - mamarzi : RT @domecaruso71: Djokovic non solo non è morto ma ha vinto gli internazionali di Roma mentre Nadal che lo sfotteva è prossimo al ritiro. I… - 0907Nina : RT @SkySport: ?? DJOKOVIC ANCORA 'RE DI ROMA' ?? Il match point contro il greco Tsitsipas ?? La gara ? -