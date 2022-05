Il Front Office in una scuola svolto da allievi, docenti o assistenti tecnici: un esempio di regolamento (Di lunedì 16 maggio 2022) Ai sensi della normativa riguardante la sicurezza e l’igiene delle persone e dei locali di lavoro (d.l. 155/97 e d. lgs 626/94) gli allievi, durante le esercitazioni nei laboratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge “lavoratori. Per la partecipazione alle esercitazioni di Laboratorio di sala, cucina e ricevimento è necessario che gli allievi abbiano preso visione e sottoscritto l’informativa di cui alla L. R. 19/12/2003 art. 41. Tale adempimento verrà espletato durante i primi giorni di scuola a cura dei docenti tecnico pratici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Ai sensi della normativa riguardante la sicurezza e l’igiene delle persone e dei locali di lavoro (d.l. 155/97 e d. lgs 626/94) gli, durante le esercitazioni nei laboratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge “lavoratori. Per la partecipazione alle esercitazioni di Laboratorio di sala, cucina e ricevimento è necessario che gliabbiano preso visione e sottoscritto l’informativa di cui alla L. R. 19/12/2003 art. 41. Tale adempimento verrà espletato durante i primi giorni dia cura deitecnico pratici. L'articolo .

