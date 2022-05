I Kalush Orchestra in trincea dopo l’Eurovision Song Contest (Di lunedì 16 maggio 2022) «Pronti a combattere» Corriere della sera, pagina 33, di Andrea Laffranchi e Renato Franco. Il gusto amaro della vittoria. C’era la famiglia di Sasha Tab, uno dei vocalist di Kalush Orchestra, ieri mattina fuori dall’hotel di Torino in cui alloggiava la band che ha vinto l’Eurovision. Abbracci e lacrime con la moglie Yulia e i due figli prima di infilarsi in un taxi che avrebbe portato il gruppo verso gli ultimi impegni promozionali di questa avventura vincente. Un saluto prima di non rivedersi per chissà quanto ancora. La famiglia è fuggita dalle bombe un mese fa e ora vive, ospite di una famiglia italiana, ad Alba. La band era arrivata a Torino grazie a un permesso speciale del governo ucraino rilasciato proprio per l’Eurovision. Gli uomini ucraini fra i 18 e i 60 anni, infatti, non possono lasciare il Paese invaso ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 16 maggio 2022) «Pronti a combattere» Corriere della sera, pagina 33, di Andrea Laffranchi e Renato Franco. Il gusto amaro della vittoria. C’era la famiglia di Sasha Tab, uno dei vocalist di, ieri mattina fuori dall’hotel di Torino in cui alloggiava la band che ha vinto. Abbracci e lacrime con la moglie Yulia e i due figli prima di infilarsi in un taxi che avrebbe portato il gruppo verso gli ultimi impegni promozionali di questa avventura vincente. Un saluto prima di non rivedersi per chissà quanto ancora. La famiglia è fuggita dalle bombe un mese fa e ora vive, ospite di una famiglia italiana, ad Alba. La band era arrivata a Torino grazie a un permesso speciale del governo ucraino rilasciato proprio per. Gli uomini ucraini fra i 18 e i 60 anni, infatti, non possono lasciare il Paese invaso ...

