"Hai vinto tu!". Amici 21, l'annuncio di Maria De Filippi in diretta: pubblico in lacrime (Di lunedì 16 maggio 2022) Chi ha vinto Amici 21? Si conclude anche questa edizione del fortunato programma di Maria De Filippi. E finalmente, dopo mesi, è stato decretato il nome del vincitore della ventunesima edizione. Tutto è iniziato con l'ovazione per Maria. La conduttrice ha poi presentato la giuria e poco dopo i sei finalisti. Presente in studio, naturalmente, la tanto ambita coppa. A portarla al cospetto dei finalisti, l'ex campionessa Giulia Stabile che poco dopo ha tenuto un discorso di incoraggiamento per i sei ragazzi in gara. A questo punto si è partiti alla grande, col canto. Maria ha spiegato bene il regolamento e presentato la sala stampa, in collegamento. Ma chi ha vinto Amici 21? (scopri chi sarà il grande assente del prossimo anno). Ad iniziare le sfide è ...

