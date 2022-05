Gli italiani si fidano di più dei vigili del fuoco che dei partiti (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Più fiducia nei vigili del fuoco e meno nei partiti politici. E' quanto emerge dal rapporto Istat 'La fiducia nelle istituzioni del Paese', pubblicato oggi. La graduatoria dei livelli di fiducia vede al primo posto i vigili del fuoco con il 68,9% di persone di 14 anni e più che assegnano punteggi tra 8 e 10 e appena l'1,7% di sfiduciati. Anche le forze dell'ordine godono di discreti livelli di fiducia con la più elevata percentuale di persone di 14 anni e più che accordano punteggi compresi tra 6 e 10 (33,8%) e un'elevata quota di cittadini che esprime livelli di fiducia tra 8 e 10 (42,2%). All'ultimo posto della graduatoria si collocano i partiti politici, nonostante la ripresa degli ultimi anni: poco meno di una persona di 14 anni e più su quattro è completamente sfiduciata ... Leggi su agi (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Più fiducia neidele meno neipolitici. E' quanto emerge dal rapporto Istat 'La fiducia nelle istituzioni del Paese', pubblicato oggi. La graduatoria dei livelli di fiducia vede al primo posto idelcon il 68,9% di persone di 14 anni e più che assegnano punteggi tra 8 e 10 e appena l'1,7% di sfiduciati. Anche le forze dell'ordine godono di discreti livelli di fiducia con la più elevata percentuale di persone di 14 anni e più che accordano punteggi compresi tra 6 e 10 (33,8%) e un'elevata quota di cittadini che esprime livelli di fiducia tra 8 e 10 (42,2%). All'ultimo posto della graduatoria si collocano ipolitici, nonostante la ripresa degli ultimi anni: poco meno di una persona di 14 anni e più su quattro è completamente sfiduciata ...

