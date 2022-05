Fuochi d’artificio dello Spasimo | costati 1 200 € | Sorrentino | “Grande generosità di commercianti e residenti”

(Di lunedì 16 maggio 2022) MONREALE – È tempo di bilanci. Dopo il resoconto sul costo della festa, sostenuto dal comune di Monreale, e quello comunicato ieri dall’associazione festeggiamenti 3 maggio monrealese, a beneficio della trasparenza rendiamo noto anche quanto è stato raccolto e speso per organizzare, così come avviene da decenni, i giochi pirotecnici sparati allo, la sera del 3 maggio. Si tratta diche hanno ricevuto unapprezzamento per l’alta qualità. Sono stati sparati sia dalla piazzetta che dal tetto del condominio di via Venero 67. Ad occuparsene è stata la ditta Sapienza, incaricata da Davide e Francescoche, coadiuvati da Rosario Tarallo, si sono impegnati a perpetrare la tradizione che fino a poco tempo fa era stata portata avanti dal padre di Rosario, Paolo, da ...

rusembitaly : ??I fuochi d'artificio a #Mosca in onore del 77° anniversario della #Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Fo… - ROROart1 : @Viperissima_ Verso la fine sembrava tirare avanti a forza un finale senza fuochi d'artificio,il vincitore potevano… - Viola3219 : RT @f_uccheddu: Se dessi retta al mio istinto, ora ci sarebbero i fuochi d'artificio. - scazzofrenica : RT @f_uccheddu: Se dessi retta al mio istinto, ora ci sarebbero i fuochi d'artificio. - Toni_ct_1 : RT @f_uccheddu: Se dessi retta al mio istinto, ora ci sarebbero i fuochi d'artificio.

Immancabili ial termine della serata con l'auspicio di una estate, non più all'insegna della normalità, ma assolutamente speciale.