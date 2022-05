Fibrosi Polmonare Idiopatica | Nejm pubblica studio Gemelli su nuova terapia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – La(Ipf) è una forma disenza una causa identificata. Sotto questo nome va un gruppo di malattie molto eterogeneo che possono essere causate per esempio da inalazioni di polveri sul luogo di lavoro, essere associate a farmaci o a malattie autoimmuni o, ancora, determinate da fattori genetici. Laè una diagnosi di esclusione, che si fa dopo aver valutato tutte le cause possibili. Si stima che i casi in Italia possano essere tra i 30 e i 50 mila, anche se come tutte le malattie rare anche la Ipf risente del problema della sottodiagnosi. Colpisce in genere intorno ai 65 anni, più i maschi e i fumatori. “La forma ‘’ è quella più rara, ma anche la ...