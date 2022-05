Federica Pellegrini, che sorpresa la torta di compleanno per Matteo Giunta (Di lunedì 16 maggio 2022) Per Federica Pellegrini il fidanzato è il suo supereroe, deve essere per questo che per festeggiare il compleanno di Matteo Giunta ha fatto preparare una torta speciale. Per l’allenatore di nuoto e futuro marito di Federica Pellegrini una festa di compleanno arrivata con una settimana di ritardo. C’è sempre tempo per festeggiare e Matteo Giunta doveva soffiare sulle 40 candeline e brindare con gli amici. E’ Federica Pellegrini ad avere preparato la festa di compleanno per il suo Matteo, l’ultima da single perché le nozze sono state annunciate per l’estate. Lei lo ha raggiunto a Livigno dove Matteo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Peril fidanzato è il suo supereroe, deve essere per questo che per festeggiare ildiha fatto preparare unaspeciale. Per l’allenatore di nuoto e futuro marito diuna festa diarrivata con una settimana di ritardo. C’è sempre tempo per festeggiare edoveva soffiare sulle 40 candeline e brindare con gli amici. E’ad avere preparato la festa diper il suo, l’ultima da single perché le nozze sono state annunciate per l’estate. Lei lo ha raggiunto a Livigno dove...

Advertising

zazoomblog : Federica Pellegrini in festa guarda il party di compleanno di Matteo Giunta - #Federica #Pellegrini #festa #guarda - Profilo3Marco : RT @RaiSport: Federica #Pellegrini stacca il pass per la sua quinta Olimpiade. Vince il titolo italiano nei 200 s.l agli Assoluti di Riccio… - Ilarya94 : A me quel “Amanda quando non fa musica studia medicina” sembra tanto il “Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuo… - _Verze_ : La più grande. - sfz_7 : @RVZCOMEBACK Cosa cazzo fa Federica Pellegrini quando non si allena ? -