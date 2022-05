Eurovision Song Contest, il (clamoroso) successo sui social spiegato in numeri (Di lunedì 16 maggio 2022) La Rai ha vinto la sua sfida: l’Eurovision Song Contest è un successo. La competizione musicale è tornata al centro della scena, cresciuta negli anni, conquistando anche il pubblico della tv generalista. L’auditel ha fornito un bollettino che ha fatto sorridere l’organizzazione, segnando oltre 6 milioni e mezzo nella finalissima, la manifestazione ha registrato numeri record anche sul fronte social. Dal 9 al 15 maggio ha prodotto 21,2 milioni di interazioni (commenti, like, condivisioni) con oltre 25K mentions registrate. Si tratta dell’edizione più social nella storia del Contest, dato che emerge da una ricerca di socialCom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter. Rispetto all’edizione 2021, con la vittoria dei Maneskin a Rotterdam, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) La Rai ha vinto la sua sfida: l’è un. La competizione musicale è tornata al centro della scena, cresciuta negli anni, conquistando anche il pubblico della tv generalista. L’auditel ha fornito un bollettino che ha fatto sorridere l’organizzazione, segnando oltre 6 milioni e mezzo nella finalissima, la manifestazione ha registratorecord anche sul fronte. Dal 9 al 15 maggio ha prodotto 21,2 milioni di interazioni (commenti, like, condivisioni) con oltre 25K mentions registrate. Si tratta dell’edizione piùnella storia del, dato che emerge da una ricerca diCom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter. Rispetto all’edizione 2021, con la vittoria dei Maneskin a Rotterdam, ...

Eurovision : Here's the Italian Eurovision QUEEN with her winner song Non Ho L'Età! It's Gigliola Cinquetti! #Eurovision… - trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Uno spettacolo di intrattenimento, ma che nasce da una precisa intenzione politica. Breve storia di un festival anomalo e s… - trends_cyber : #Eurovision Song Contest 2022, sventati attacchi informatici dalla #PoliziadiStato #ESC2022 #Security -