Dybala Inter, Marotta stringe i tempi per la Joya: le ultime (Di lunedì 16 maggio 2022) Dybala Inter, Marotta accelera per la Joya: è successo dopo l'inserimento concreto della Roma negli ultimi giorni Stasera Paulo Dybala saluterà la Juventus allo Stadium per l'ultima partita in quella che è stata la sua casa per diversi anni. Il futuro della Joya resta, però, incerto. Marotta accelera per Dybala all'Inter e lo ha fatto dopo aver saputo dell'Interesse della Roma. Presto arriverà un'offerta all'agente da parte dei nerazzurri. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

