Draghi elogia il Sud, ma c’entra forse l’energia? (Di lunedì 16 maggio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Qualche buona notizia per il Sud arriva da Sorrento. Draghi: “La storia economica del Sud nel Secondo Dopoguerra è più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi”. Tradotto: finalmente un presidente del Consiglio italiano ammette che sul Sud ci sono pregiudizi, più che giudizi. E le altre buone nuove? Nessuna. Già passare dalle analisi di Felice o di Ricolfi che fanno risalire le origini del divario a questioni antropologiche, alla ammissione di pregiudizi è un successo. Bisogna pur sapersi accontentare! Da Draghi qualche altra cosuccia c’è. La visione della necessità di investire nella politica del Mediterraneo o aumentare i commerci che passano nel Mezzogiorno ma la traduzione in atti concreti manca, salvo l’investimento di 1,5 miliardi nei porti e qualche altro spicciolo qua e là. Robetta. Questo è quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Qualche buona notizia per il Sud arriva da Sorrento.: “La storia economica del Sud nel Secondo Dopoguerra è più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi”. Tradotto: finalmente un presidente del Consiglio italiano ammette che sul Sud ci sono pregiudizi, più che giudizi. E le altre buone nuove? Nessuna. Già passare dalle analisi di Felice o di Ricolfi che fanno risalire le origini del divario a questioni antropologiche, alla ammissione di pregiudizi è un successo. Bisogna pur sapersi accontentare! Daqualche altra cosuccia c’è. La visione della necessità di investire nella politica del Mediterraneo o aumentare i commerci che passano nel Mezzogiorno ma la traduzione in atti concreti manca, salvo l’investimento di 1,5 miliardi nei porti e qualche altro spicciolo qua e là. Robetta. Questo è quello ...

