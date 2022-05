Cina a G7, 'basta con le interferenze negli affari interni' (Di lunedì 16 maggio 2022) La Cina chiede la "fine delle interferenze negli affari interni" in risposta alla dichiarazione di sabato dei ministri degli Esteri del G7, in cui sono citate le tensioni su Taiwan, le violazioni dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Lachiede la "fine delle" in risposta alla dichiarazione di sabato dei ministri degli Esteri del G7, in cui sono citate le tensioni su Taiwan, le violazioni dei ...

