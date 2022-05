Ceccarini: "Napoli, su Osimhen ci sono tre club di Premier" (Di lunedì 16 maggio 2022) Ceccarini: "Fabian? Rinnovo o andrà via, su Osimhen ci sono tre club di Premier" A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio. Queste le sue parole: “Pogba? Arrivabene ha smentito l’interesse per Pogba, ma io credo che si sia parlato di cifre e numeri in questo incontro. Il PSG di certo può fornirgli un contratto più ricco, ma che la Juventus stia facendo un tentativo concreto mi pare evidente. -afferma Ceccarini - Il cuore di Pogba potrebbe fare la differenza. Fiorentina? Un totale blackout. Più volte è successo in questa stagione ed è abbastanza inspiegabile: forse i Viola sono arrivati al culmine e hanno finito la ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 16 maggio 2022): "Fabian? Rinnovo o andrà via, sucitredi" A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Nicolò, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio. Queste le sue parole: “Pogba? Arrivabene ha smentito l’interesse per Pogba, ma io credo che si sia parlato di cifre e numeri in questo incontro. Il PSG di certo può fornirgli un contratto più ricco, ma che la Juventus stia facendo un tentativo concreto mi pare evidente. -afferma- Il cuore di Pogba potrebbe fare la differenza. Fiorentina? Un totale blackout. Più volte è successo in questa stagione ed è abbastanza inspiegabile: forse i Violaarrivati al culmine e hanno finito la ...

