Benzema: "Pallone d'Oro? So come vincerlo, ma ci penserò in vacanza" (Di lunedì 16 maggio 2022) Karim Benzema, intervenuto a margine della cerimonia di assegnazione dei primi Unfp, si è soffermato sul suo futuro ed in particolare sulla possibile vittoria del Pallone d'Oro. L'attaccante dei... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 16 maggio 2022) Karim, intervenuto a margine della cerimonia di assegnazione dei primi Unfp, si è soffermato sul suo futuro ed in particolare sulla possibile vittoria deld'. L'attaccante dei...

Advertising

hakittemurt : Benzema pallone d’oro, e boston campione nba mi ammorbidiscono il rammarico scudetto, speriamo che entrino questi due obbiettivi - hakittemurt : Stanno cercando di propsare lui e salah in tutti i modi contro benzema per il pallone d’oro... vabene - piergio71 : @VincenzoOrab96 Ronaldo fa sempre 30 goal a campionato a 37 anni, Modric si sta@giocando la finale Champions a 26,… - tdkrale : @DoctorM77 Non è il culo di Ancelotti, è l’oracolo di Bari che ha detto che forse potrebbe vincere il pallone d’oro… - BigBossPro98 : Ma che palla ha messo #AlexanderArnold al minuto 8????? Ripeto… solo dopo Benzema per il pallone d’oro!… -