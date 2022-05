ARF! Festival, un sabato con MetroNerd (Di lunedì 16 maggio 2022) sabato scorso sono andata a fare una passeggiata all’Arf Festival, la fiera del fumetto tenutasi presso la Città dell’Altra Economia a Testaccio dal 13 al 15 maggio. Parliamone insieme. ARF! Festival, mostre L’ARF! è un Festival del fumetto interamente dedicato agli artisti italiani. L’occasione giusta per godersi qualche mostra a tema fumettistico. Una di quelle che ho ammirato lo scorso sabato è stata “ICONE” di Carmine Di Giandomenico, autore Marvel e DC e realizzatore del manifesto del Festival di questo anno. ARF! Festival, tantissimi autori Durante questa edizione dell’ARF! sono stati tantissimi i fumettisti ospiti, che hanno tenuto panel e organizzato firmacopie.Tra i nomi più noti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)scorso sono andata a fare una passeggiata all’Arf, la fiera del fumetto tenutasi presso la Città dell’Altra Economia a Testaccio dal 13 al 15 maggio. Parliamone insieme., mostre L’è undel fumetto interamente dedicato agli artisti italiani. L’occasione giusta per godersi qualche mostra a tema fumettistico. Una di quelle che ho ammirato lo scorsoè stata “ICONE” di Carmine Di Giandomenico, autore Marvel e DC e realizzatore del manifesto deldi questo anno., tantissimi autori Durante questa edizione dell’sono stati tantissimi i fumettisti ospiti, che hanno tenuto panel e organizzato firmacopie.Tra i nomi più noti ...

a6fanzine : Dal 13 al 15 Maggio 2022 si è svolto Arf! Festival, il Festival del Fumetto. Ne parliamo qui.… - sadicamente : Dal 13 al 15 Maggio 2022 si è svolto Arf! Festival, il Festival del Fumetto. Ne parlo qui.… - Baphomouse : La camicia più sobria l'ho tenuta per il viaggio di ritorno verso Genova. È stato un festival Arf intenso, credo ne… - Magnolia759 : RT @massimocanorro: Torna in presenza #Arf!, festival del #fumetto di @Roma con #CarmineDiGiandomenico (in mostra con la personale #Icone)… - fumettomania : ARF! Il Festival del Fumetto di Roma è tornato alla Città dell’Altra Economia a Testaccio. -