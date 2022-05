«Amici», vince il cantante Luigi. Super ospite Sofia Goggia (Di lunedì 16 maggio 2022) Il talent La campionessa olimpica bergamasca ha nominato Maria De Filippi «ambassador» delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 maggio 2022) Il talent La campionessa olimpica bergamasca ha nominato Maria De Filippi «ambassador» delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Advertising

staelms : RT @egocentrati: mi fate molto ridere perchè fino a ieri vi sareste strappati i capelli pur di far vincere yesyes e axel e ieri appena sono… - giocmedia : RT @egocentrati: mi fate molto ridere perchè fino a ieri vi sareste strappati i capelli pur di far vincere yesyes e axel e ieri appena sono… - Ciao1818Vabbe : RT @egocentrati: mi fate molto ridere perchè fino a ieri vi sareste strappati i capelli pur di far vincere yesyes e axel e ieri appena sono… - giuliacameddaa : RT @egocentrati: mi fate molto ridere perchè fino a ieri vi sareste strappati i capelli pur di far vincere yesyes e axel e ieri appena sono… - hungryheart___ : RT @egocentrati: mi fate molto ridere perchè fino a ieri vi sareste strappati i capelli pur di far vincere yesyes e axel e ieri appena sono… -