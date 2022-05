Ambito Territoriale B1, attivato un corso di formazione sull’affidamento familiare (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’assessora alle Politiche Sociali e presidente del Coordinamento Istituzionale, Carmen Coppola, rende noto che nel quadro del servizio di affido familiare Sat dell’Ambito Territoriale B1, gestito dalla fondazione Giuseppe Ferraro onlus, è attivato un corso di formazione sull’affidamento familiare. Il corso, articolato in quattro incontri della durata di due ore, si svolgerà presso la sede dei Servizi Sociali in viale dell’Università 1 e mira ad approfondire le varie forme di affido, a fornire un quadro delle funzioni e del ruolo dell’affidatario in termini di funzioni educative e di dinamiche psicologiche e a dare strumenti “buona prassi”. Il primo incontro, in programma il 19 maggio alle ore 16, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’assessora alle Politiche Sociali e presidente del Coordinamento Istituzionale, Carmen Coppola, rende noto che nel quadro del servizio di affidoSat dell’B1, gestito dalla fondazione Giuseppe Ferraro onlus, èundi. Il, articolato in quattro incontri della durata di due ore, si svolgerà presso la sede dei Servizi Sociali in viale dell’Università 1 e mira ad approfondire le varie forme di affido, a fornire un quadro delle funzioni e del ruolo dell’affidatario in termini di funzioni educative e di dinamiche psicologiche e a dare strumenti “buona prassi”. Il primo incontro, in programma il 19 maggio alle ore 16, ...

anteprima24 : ** #Ambito #Territoriale B1, attivato un #Corso di #Formazione sull’affidamento familiare **… - canale58 : Sannio - Ambito Territoriale B1, attivato un corso di formazione sull’affidamento familiare - ServiziAlLavoro : ARPAL Puglia, Ambito territoriale di Brindisi: ecco l'attività svolta dai Centri Per l'Impiego I Centri Per l'Impie… - brindisilibera : New post (Arpal Puglia - Ambito territoriale di Brindisi: Ecco l'attività dei Centri per l'Impiego, 528 figure rice… - brindisilibera : New post (Arpal Puglia - Ambito territoriale di Brindisi: Ecco l'attività dei Centri per l'Impiego, 528 figure rice… -