(Di lunedì 16 maggio 2022) MJF e il suo contratto, MJF e i soldi, MJF e la WWE, tutti temi ormai ricorrenti quasi quotidianamente nonostante l’accordo del giovane con la AEW scada nel 2024. MJF ne parla praticamente ad ogni occasione e ormai non sembra siano solamente discorsi fatti “in character”, a marzo ha litigato animatamente con Tony Khan e non è per nulla soddisfatto della paga attuale, inferiore rispetto ad altri suoi colleghi di pari rango. I contratti vanno rispettati A parlare della sua situazione è stato Will Washington di Fightful, che sostiene di aver consultato diverse fonti interne alla AEW. Sebbene in molti ritengano che MJF attualmente guadagni poco per il suo valore, allo stesso tempo pensano che aumentargli lo stipendio senza prolungare il contratto costituirebbe un, al punto che chiunque potrebbe battere cassa in ogni ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Il backstage non supporta le richieste di MJF, c'è il rischio di creare un precedente pericoloso -… -

The Shield Of Wrestling

... attire e musica di ingresso che utilizzava fino a poco tempo in, ovvero quella dell'American ... Nelha poi rilasciato una breve intervista in cui ha dichiarato di essere tornato in WWE ...A confermarlo è stato lo stesso Hardy nel corso di un'intervista nelcon Jared Myers. "Vado all'" ha confessato Hardy, dichiarando di essere entusiasta e al tempo stesso nervoso all'idea. Athena rivela: nel backstage WWE non poteva nominare la AEW MJF e il suo contratto, MJF e i soldi, MJF e la WWE, tutti temi ormai ricorrenti quasi quotidianamente nonostante l’accordo del giovane con la AEW scada nel 2024. MJF ne parla praticamente ad ogni ...Wardlow has been one of the best things about AEW in the last few months and it was a slow and gradual path. Mr. Mayhem's organic growth over the years ...