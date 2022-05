A muso duro: Flavio Insinna è Antonio Maglio, inventore delle Paralimpiadi (Di lunedì 16 maggio 2022) Arriva stasera su Rai1 A muso duro – Campioni di vita, film incentrato sulla vita del medico Antonio Maglio, interpretato da Flavio Insinna. Per la regia di Marco Pontecorvo, la pellicola racconterà la figura di colui che ha sempre creduto nel potere dello sport, ribaltando il concetto di disabilità. Dopo aver brevemente indossato la divisa del Colonnello Flavio Anceschi, nella prima puntata di Don Matteo 13, Flavio Insinna si è avvolto nel camice da medico. Il celebre conduttore e interprete sarà infatti, stasera Antonio Maglio nel film televisivo A muso duro – Campioni di vita. La pellicola biografica sarà incentrata sulla figura del medico e dirigente dell’Inail che ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 16 maggio 2022) Arriva stasera su Rai1 A– Campioni di vita, film incentrato sulla vita del medico, interpretato da. Per la regia di Marco Pontecorvo, la pellicola racconterà la figura di colui che ha sempre creduto nel potere dello sport, ribaltando il concetto di disabilità. Dopo aver brevemente indossato la divisa del ColonnelloAnceschi, nella prima puntata di Don Matteo 13,si è avvolto nel camice da medico. Il celebre conduttore e interprete sarà infatti, staseranel film televisivo A– Campioni di vita. La pellicola biografica sarà incentrata sulla figura del medico e dirigente dell’Inail che ...

Advertising

inail_gov : #Inail In onda oggi 16.05 alle 21.30 su #Rai1 “A Muso duro”, la fiction dedicata ad Antonio Maglio. ?? Il film omag… - ninofrassicaoff : Questa sera su #Rai1 in prima serata non vi perdete la fiction 'A muso duro' con il mio amico @insinnaflavio !… - bubinoblog : GUIDA TV 16 MAGGIO 2022: UN LUNEDÌ SERA TRA A MUSO DURO, ISOLA E MADE IN SUD - RobertaVestri : RT @ninofrassicaoff: Questa sera su #Rai1 in prima serata non vi perdete la fiction 'A muso duro' con il mio amico @insinnaflavio ! #amuso… - lucamattei1 : Stasera #16maggio in #tv ?? su @RaiUno va in onda il #film #Amusoduro. Ho intervistato ??? @insinnaflavio che interpr… -