Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2022 ore 09 | 30

Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 9.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA' SULL'INTERA RETE VIARIA DELLA Regione DOVE LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE RICORDIAMO, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, LA CHIUSURA DELL'INTERA TRATTA DELLA METRO B E DELLA METRO B1 PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, QUESTO PER CONSENTIRE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERCONNESSIONE TRA METRO B e C. INFINE RICORDIAMO CHE PER CONSENTIRE LO SVOLGERSI DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA "10 A TOR VERGATA" SONO CHIUSE AL TRAFFICO VIA COLUMBIA, VIALE PIETRO GISMONDI, VIA CRACOVIA E VIA GROTTE PORTELLA IN ZONA RomaNINA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO E' ...

