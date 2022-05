Sciopero Trenord, forti disagi in tutta la Lombardia. L'azienda: 'Non mettetevi in viaggio' (Di domenica 15 maggio 2022) Sono previsti forti disagi nella giornata di oggi a causa dello Sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord. Per tutto il giorno, aveva spiegato l'azienda, in Lombardia sono ... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) Sono previstinella giornata di oggi a causa delloindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di. Per tutto il giorno, aveva spiegato l', insono ...

Advertising

unoenessunoe : Questa è la #Lombardia la regione così ben amministrata da #Fontana e dal centrodestra. A proposito, oggi ennesimo… - AnsaLiguria : Ripercussioni per sciopero indetto da Rsu Trenord. Azienda, non mettevi in viaggio, per aeroporti bus sostitutivi… - leggoit : Sciopero Trenord, forti disagi in tutta la Lombardia. L'azienda: «Non mettetevi in viaggio» - patriziarutigl1 : RT @Corriere: Sciopero Trenord domenica 15 maggio: «Non mettetevi in viaggio, nessuna fascia di garanzia» - Corriere : Sciopero Trenord domenica 15 maggio: «Non mettetevi in viaggio, nessuna fascia di garanzia» -