Milan-Atalanta 2-0 | Pioli | “Non è ancora finita | ho fatto vedere ai ragazzi un video di Kobe Bryant”

(Di domenica 15 maggio 2022) “E’ da un anno che i tifosi ci sostengono, era doveroso salutarli. Sappiamo che non è, dovremo fare un’altra settimana come le altre, essere concentrati e sereni. Un’altra settimana di passione e di lavoro, poi forse penseremo a qualcosa di diverso“. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, dopo il match contro l’: “Abbiamo concesso poco o niente alla squadra che crea di più in campionato, siamo stati bravi con diversi movimenti. Non abbiamo mai perso la lucidità e ci abbiamo creduto sempre, questa vittoria è un premio meritato. Tutte le partite sono state difficili, ma noi ci stiamo dentro con la testa e abbiamo dimostrato di poterle vincere. Le ultime vittorie con Lazio, Fiorentina e Verona c’hanno dato maggiore convinzione”. E: “Sto vivendo ...

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - carlitospass : Theo gol capolavoro 8, Tomori mura tutto 7, spento Giroud Pagelle - MilanSpazio : “Episodi arbitrali?”, gesto a sorpresa di Gasperini! -

... 15 maggio 2022 - Davanti ad uno stadio Meazza d'altri tempi, gremito in ogni ordine di posto, vittoria doveva essere e vittoria è stata per il. L'ha retto piuttosto bene per tutto ...La grande attesa dei sostenitori rossoneri all'esterno di San SiroAl termine del primo posticipo della 37ª giornata di Serie A, quello giocato al Giuseppe Meazza tra Milan e Atalanta, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Dovevo ...(ANSA) - MILANO, 15 MAG - E' festa a San Siro per il Milan che vince anche contro l'Atalanta. I giocatori esultano sotto la Curva, Pioli balla in mezzo al campo, ma nella giornata perfetta ...