LIVE Giro d'Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: Diego Rosa davanti a tutti, gruppo a 40" (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d'Italia 2022 12.10 Felix Gall (AG2R Citroën Team) si è staccato dai contrattaccanti. Prova invece a rientrare Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost). 12.09 Rosa continua a guadagnare. Quasi un minuto ora il margine sul gruppo. Dietro il gruppo dei contrattaccanti si trova a 22" dalla testa. 12.08 Il gruppo è già ridotto. Sono rimasti circa 70 corridori. Che inizio! 12.06 Rosa sta tenendo un ritmo elevato. L'azzurro ha guadagnato terreno in questo primo tratto di salita e ha ora 30" di vantaggio sul gruppo. 12.04 Escono dal gruppo altri tre corridori. Si tratta di Felix Gall (AG2R Citroën Team), Joe Dombrowski ...

