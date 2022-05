Kris Princen trionfa al Sezoensrally

Leggi su rallyeslalom

(Di domenica 15 maggio 2022) Va ail Rallyvalido come quinto round del Campionato Belga Rally. Sulle strade di Bocholt è andata in scena una gara bellissima con continui ribaltamenti in testa alla classifica con quattro piloti che si sono alternati al comando della gara. Pronti via e miglior crono sulla prima speciale per Vincent Verschueren Source