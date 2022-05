Il suprematista bianco che spara e uccide dieci persone in un supermercato a Buffalo (Di domenica 15 maggio 2022) dieci morti e tre feriti. S è conclusa con questo infausto bilancio la sparatoria in un supermercato di Buffalo, Stati Uniti, dove un giovane suprematista bianco ha esploso oltre settanta colpi di arma da fuoco. Un crimine, fa sapere l’Fbi che sta indagando sulla vicenda, perpetrato per ragioni razziste e di terrorismo. Autore della strage è Payton Gendron, un giovane bianco di 18 anni, che ieri è entrato nel supermarket su Jefferson Avenue, in un quartiere prevalentemente abitato da afro-americani, a circa 5 km a nord del centro cittadino, e ha aperto il fuoco. Come ha riferito il commissario della polizia locale Joseph Gramaglia, l’accaduto è stato trasmesso dall’omicida in diretta streaming sulla piattaforma ‘Twitch’. Il ragazzo, che è già comparso in tribunale, si ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022)morti e tre feriti. S è conclusa con questo infausto bilancio latoria in undi, Stati Uniti, dove un giovaneha esploso oltre settanta colpi di arma da fuoco. Un crimine, fa sapere l’Fbi che sta indagando sulla vicenda, perpetrato per ragioni razziste e di terrorismo. Autore della strage è Payton Gendron, un giovanedi 18 anni, che ieri è entrato nel supermarket su Jefferson Avenue, in un quartiere prevalentemente abitato da afro-americani, a circa 5 km a nord del centro cittadino, e ha aperto il fuoco. Come ha riferito il commissario della polizia locale Joseph Gramaglia, l’accaduto è stato trasmesso dall’omicida in diretta streaming sulla piattaforma ‘Twitch’. Il ragazzo, che è già comparso in tribunale, si ...

Agenzia_Ansa : Il ragazzo che ha aperto il fuoco nel supermercato di Buffalo, stato di New York, ha effettuato il live stream dell… - Corriere : Suprematista bianco di 18 anni apre il fuoco in un supermercato a Buffalo: almeno 8 le vittime - lifegate : ?? Un suprematista bianco ha ucciso 10 persone in un supermercato a #Buffalo, negli Stati Uniti. L'uomo ha mirato p… - AlexSabetti : RT @kulturjam: L’autore della strage a Buffalo è un diciottenne suprematista bianco. All’interno del suo manifesto politico compare anche u… - italiadeideliri : RT @No_Islam_: 18 anni, suprematista bianco, fa una strage a Buffalo (10 morti più 3 feriti). Sul suo profilo Twitter 'odio i negri' ed il… -