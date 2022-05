Il Covid si sta ritirando, ma nel calo dei contagi incide il crollo dei test (Di domenica 15 maggio 2022) L’andamento In una settimana i positivi sono scesi del 9,9% in Bergamasca. Con l’archiviazione del Green pass dal 1° maggio sono diminuiti i tamponi: così non emergono gli asintomatici. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 15 maggio 2022) L’andamento In una settimana i positivi sono scesi del 9,9% in Bergamasca. Con l’archiviazione del Green pass dal 1° maggio sono diminuiti i tamponi: così non emergono gli asintomatici.

