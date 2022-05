Grillini e sinistra, l'Armata Brancaleone che combatte per non riformare la giustizia (Di domenica 15 maggio 2022) Non sono tecniche e nemmeno politiche le ragioni dello schieramento antireferendario, rappresentato dalla sinistra consorziata con il cascame del più sgangherato e pericoloso esperimento di occupazione del potere da che esiste la Repubblica, cioè a dire il Movimento 5 Stelle, un tumore civile generato dai vaneggiamenti diarchici del comico omicida e del capo degli schedatori della Casaleggio Associati e andato in metastasi grazie all'accreditamento dell'informazione che opponeva l'onestà del vaffanculo alle inconcludenze della politica corrotta. Incurante della propria impresentabilità, questo complesso sostanzialmente reazionario si esercita nel primo test dell'affascinante avventura mettendosi al servizio della magistratura militante non perché sappia enumerare qualche ragione specificamente tecnica o anche solo generalmente politica per cui i referendum sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Non sono tecniche e nemmeno politiche le ragioni dello schieramento antireferendario, rappresentato dallaconsorziata con il cascame del più sgangherato e pericoloso esperimento di occupazione del potere da che esiste la Repubblica, cioè a dire il Movimento 5 Stelle, un tumore civile generato dai vaneggiamenti diarchici del comico omicida e del capo degli schedatori della Casaleggio Associati e andato in metastasi grazie all'accreditamento dell'informazione che opponeva l'onestà del vaffanculo alle inconcludenze della politica corrotta. Incurante della propria impresentabilità, questo complesso sostanzialmente reazionario si esercita nel primo test dell'affascinante avventura mettendosi al servizio della magistratura militante non perché sappia enumerare qualche ragione specificamente tecnica o anche solo generalmente politica per cui i referendum sulla ...

