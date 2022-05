Domenica In Show in prima serata su Rai 1: Mara Venier conferma e dà la data (Di domenica 15 maggio 2022) Qualche settimana fa era trapelata la notizia di una super festa in prima serata per celebrare i successi di Mara Venier. Altre testate avevano anche parlato di un possibile impegno in prima serata per Mara Venier con un nuovo format. Oggi sappiamo che questo appuntamento in prime time ci sarà ma che non si tratterà di qualcosa di molto diverso da Domenica IN, anzi. E’ stata Mara Venier a confermare le voci che erano circolate, approfittando oggi della presenza del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, durante lo spazio dedicato a Eurovision. Si celebra un altro successo di questa stagione televisiva, il programma di Mara Venier che, nonostante la sfida ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 15 maggio 2022) Qualche settimana fa era trapelata la notizia di una super festa inper celebrare i successi di. Altre testate avevano anche parlato di un possibile impegno inpercon un nuovo format. Oggi sappiamo che questo appuntamento in prime time ci sarà ma che non si tratterà di qualcosa di molto diverso daIN, anzi. E’ statare le voci che erano circolate, approfittando oggi della presenza del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, durante lo spazio dedicato a Eurovision. Si celebra un altro successo di questa stagione televisiva, il programma diche, nonostante la sfida ...

