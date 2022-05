Covid: contagi dimezzati in Sardegna ma mille test in meno (Di domenica 15 maggio 2022) Un solo decesso, un uomo di 89 anni del Sud Sardegna, nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano altri 601 casi confermati di positività al Covid (di cui 518 diagnosticati da antigenico), ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) Un solo decesso, un uomo di 89 anni del Sud, nelle ultime 24 ore indove si registrano altri 601 casi confermati di positività al(di cui 518 diagnosticati da antigenico), ...

