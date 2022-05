Bologna-Sassuolo 1-3, Mihajlovic: “Campionato chiuso a Venezia” (Di domenica 15 maggio 2022) “Non sono soddisfatto. A Venezia abbiamo chiuso il nostro Campionato, perché avevamo un obiettivo e un po’ per colpa nostra e un po’ per gli altri non lo abbiamo raggiunto. Il pubblico si sarebbe meritato di più, la squadra era con la testa altrove e il Sassuolo ha dimostrato di essere più forte di noi”. Queste le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Sassuolo. La rete su rigore di Orsolini rende meno amara l’ultima al Dall’Ara: “Andavamo a due all’ora – ammette il tecnico a Sky Sport -. Non ci sono scuse, era caldo anche per gli avversari. Abbiamo spento l’interruttore, vediamo cosa succede nell’ultima partita. Se il Genoa si gioca tutto con noi, cosa devo fare? I titolari hanno mollato, ma se metto le riserve mi accusano. Come faccio ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “Non sono soddisfatto. Aabbiamoil nostro, perché avevamo un obiettivo e un po’ per colpa nostra e un po’ per gli altri non lo abbiamo raggiunto. Il pubblico si sarebbe meritato di più, la squadra era con la testa altrove e ilha dimostrato di essere più forte di noi”. Queste le dichiarazioni di Sinisadopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il. La rete su rigore di Orsolini rende meno amara l’ultima al Dall’Ara: “Andavamo a due all’ora – ammette il tecnico a Sky Sport -. Non ci sono scuse, era caldo anche per gli avversari. Abbiamo spento l’interruttore, vediamo cosa succede nell’ultima partita. Se il Genoa si gioca tutto con noi, cosa devo fare? I titolari hanno mollato, ma se metto le riserve mi accusano. Come faccio ...

sportface2016 : Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma… - vivereitalia : Scamacca-Berardi, il Sassuolo espugna Bologna per 3-1 - marcovica83 : RT @diohakane: Ghersini, a cui è stata affidata Bologna Sassuolo, è l'arbitro che ammonisce meno in tutto il campionato. Beppe Mafia sta ne… - DiMarzio : .@SassuoloUS, le parole di Dionisi dopo la vittoria contro il @BfcOfficialPage - svevons : bologna 1 vs 3 sassuolo -