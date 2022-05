Abbiati su Donnarumma: ‘Io non me ne sarei andato perché…’ (Di domenica 15 maggio 2022) "Io non me ne sarei andato perché Milano è la mia città ed ero già in una grande squadra. Forse Donnarumma... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) "Io non me neperché Milano è la mia città ed ero già in una grande squadra. Forse...

Advertising

sportli26181512 : Abbiati su Donnarumma: 'Io non me sarei andato, forse aveva fretta di vincere...': Christian Abbiati, ex portiere d… - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Abbiati su Donnarumma: 'Io non me sarei andato, forse aveva fretta di vincere...' - MilanNewsit : Abbiati su Donnarumma: 'Io non me sarei andato, forse aveva fretta di vincere...' - lo_scafo : RT @AndreaPropato: #Abbiati sul confronto #Maignan-#Donnarumma: “Il francese è più forte coi piedi e nel giocare insieme ai compagni, che s… - PianetaMilan : #Abbiati: “#Donnarumma? Ha vinto, ma l’obiettivo del #Psg era la #Champions” -