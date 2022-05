Zaccheroni: “Questo Milan come il mio nel ’99? No, è a inizio ciclo” | News (Di sabato 14 maggio 2022) Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha parlato delle differenze tra il 'suo' Milan e quello allenato oggi da Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di sabato 14 maggio 2022) Alberto, ex allenatore rossonero, ha parlato delle differenze tra il 'suo'e quello allenato oggi da Stefano Pioli

Advertising

PianetaMilan : #Zaccheroni: “Questo #Milan come il mio nel ’99? No, è a inizio ciclo” | News #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Zaccheroni: «Questo #Milan è a inizio ciclo» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - FrancescoTagli : RT @MilanNewsit: Zaccheroni: 'Questo Milan come il mio del 99? Il Milan di Pioli è a inizio ciclo' - MilanNewsit : Zaccheroni: 'Questo Milan come il mio del 99? Il Milan di Pioli è a inizio ciclo' - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???#Zaccheroni: 'Questo #Milan come il mio del 99? Questo è a inizio ciclo. Quando andai via Leonardo, Donadoni, Weah ha… -