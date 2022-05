Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione sabato 14 maggio al microfono Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina in primo piano settantanovesimo giorno di guerra oggi l’attenzione non accenna a calare Mentre torna da leggere la minaccia di una guerra nucleare Cosa lele truppe di Mosca si starebbero ritirando dei dintorni di kharkiv è la seconda città del paese lo riferisce il New York Times che cita funzionario treni occidentali prima e la seconda Maggiore battuta d’arresto Russia dal ritiro da Kiabi del mese scorso secondo i funzionari il Cremlino dovrebbe probabilmente Renditi rizzare le truppe verso il sud est Intanto ieri alcune esplosioni sono state udite a chi è più giovane tra Mosca in Unione Europea Bruxelles sta diventando aggressiva e degli cosa dice il ministro degli Esteri Russo lavrov il ...