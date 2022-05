Ultime Notizie – Ossezia del Sud, referendum per annessione a Russia il 17 luglio (Di sabato 14 maggio 2022) La repubblica separatista dell’Ossezia del Sud indirà un referendum per confermare la sua secessione dalla Georgia e l’annessione alla Russia. La corte Suprema di Tskhinvali, il capoluogo, ha dato luce verde al decreto firmato dal presidente facente funzioni Anatoly Bilbov per indire la consultazione il 17 luglio, ha riferito l’agenzia stampa russa Tass nella notte. “Torniamo a casa, torniamo in Russia”, ha detto Bilbov. Il referendum viene indetto mentre è in corso il tentativo militare russo di occupare l’Ucraina. L’Ossezia del sud, che conta circa 50mila abitanti, ruppe con la Georgia durante una sanguinosa guerra civile negli anni novanta, al momento dello scioglimento dell’Urss. Nel 2008 la Russia ha riconosciuto la sua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) La repubblica separatista dell’del Sud indirà unper confermare la sua secessione dalla Georgia e l’alla. La corte Suprema di Tskhinvali, il capoluogo, ha dato luce verde al decreto firmato dal presidente facente funzioni Anatoly Bilbov per indire la consultazione il 17, ha riferito l’agenzia stampa russa Tass nella notte. “Torniamo a casa, torniamo in”, ha detto Bilbov. Ilviene indetto mentre è in corso il tentativo militare russo di occupare l’Ucraina. L’del sud, che conta circa 50mila abitanti, ruppe con la Georgia durante una sanguinosa guerra civile negli anni novanta, al momento dello scioglimento dell’Urss. Nel 2008 laha riconosciuto la sua ...

