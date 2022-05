Ucraina | Sibilia | ' su invio armi Governo in linea con risoluzione Parlamento

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "È chiaro che le posizioni di Usa ed Europa sul conflitto non sono completamente sovrapponibili: occorre insistere perché si avviino tavoli diplomatici per trovare la via della pace, che è l'obiettivo principe. Non aspiriamo certo ad un'escalation militare. Del resto anche il presidente Draghi in Usa ha sottoto che le trattative di pace sono la priorità, incon quanto affermato da giorni da Conte e dal M5S. Poi, sulla fornitura diall', ilsi muove nel solco dellagià votata in. Per il M5S va potenziata la strategia diplomatica a 360 gradi”. Lo ha affermato il sottosegretario all'Interno Carlo, del Movimento 5 stelle, ospite di 'Controcorrente' su Retequattro.