Tutte le fidanzate di Jeremias Rodriguez e perché è finita con Soleil (Di sabato 14 maggio 2022) Prima il flirt con Carla Cruz, avvenuto nella prima settimana del reality e interrotto dall'eliminazione della modella. Poi quello con la bellissima modella venezuelana Aida Yespica. Insomma sembra proprio che Jeremias Redriguez abbia un animo da playboy! A conferma di ciò le dichiarazioni di sua sorella Cecilia Rodriguez che ha affermato scherzosamente, in più di un occasione: "E' stato con Tutte le mie amiche". Ma chi sono Tutte le ex fidanzate del fratellino di Belen? Al tempo della storia con Ilaria Coletto, Jeremias non si era ancora trasferito in Italia. Tra i due c'è stato un amore molto romantico e addirittura una proposta di matrimonio! Progetti di vita andati in fumo per un tradimento. Poco tempo dopo la fine della loro relazione, infatti Ilaria aveva raccontato alla ...

