Traffico Roma del 14-05-2022 ore 19 | 30

(Di sabato 14 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla Simona cercherà Bentrovati a questo aggiornamento difficoltà di circolazione nella zona sud del raccordo anulare a causa di incidenti in carreggiata interna un incidente nel tratto a Laurentina in carreggiata esterna incidente rallentamenti nel tratto Appia Tuscolana sul tratto Urbano della A24 incidente verso la tangenziale Tra Viale Togliatti e via Fiorentini ripercussioni con e rallentamenti intenso ilverso lo stadio Olimpico è verso il Foro Italico per l’Inter nazionale di tennis e perVenezia rallentamenti sul lungotevere Cadorna e sulla viale di Tor di Quinto disagi sulla Flaminia e sulla Salaria e poisulla tangenziale Tra nuova galleria è l’incrocio con la Salariadi rientro code sulla via Aurelia sulla Pontina sulla Laurentina è ...