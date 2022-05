Sconfitta interna per la Dinamo Lab (Di sabato 14 maggio 2022) Gli uomini di coach Massimo Bisin cedono nel penultimo atto del campionato Fipic: nella sfida che vale il quinto posto Claudio Spanu e compagni cadono nettamente contro Treviso (27 - 80). Gli ospiti ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Gli uomini di coach Massimo Bisin cedono nel penultimo atto del campionato Fipic: nella sfida che vale il quinto posto Claudio Spanu e compagni cadono nettamente contro Treviso (27 - 80). Gli ospiti ...

DIRETTA Serie A, Verona - Torino 0 - 1 | Depaoli salva LIVE Verona Torino © LaPresseI gialloblu di Igor Tudor arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro la capolista Milan di Stefano Pioli nel turno precedente e veleggiano a quota 52 ...