Parlare di Putin in tv non vuol dire essere filorussi (Di sabato 14 maggio 2022) «Non è che se uno ascolta un puntiniano in tivu diventa lui stesso un Putiniano. Lo spettatore mica è così scemo». Così un piccato Urbano Cairo esce in difesa della linea editoriale presa dalla quasi totalità dei suoi programmi di La7. Rei, secondo alcuni fonti autorevoli, di alimentare tensioni, financo all'interno dell'esecutivo semplicemente invitando giornalisti ed esponenti filo-russi. Della medesima accusa, vengono tacciati anche i contenitori Mediaset. Da Del Debbio a Giordano, da Palombelli a Brindisi, l'ospite russo, non manca mai negli studi del Biscione. Che poi venga platealmente sbertucciato ed insultato come fatto da Del Debbio è più che altro merito del conduttore, che non frutto di una strategia comunicativa studiata. In Rai a scatenare il putiferio, si sa, è stato il professor Orsini Alessandro, un emerito Carneade non più tardi di un mese fa. ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) «Non è che se uno ascolta un puntiniano in tivu diventa lui stesso uniano. Lo spettatore mica è così scemo». Così un piccato Urbano Cairo esce in difesa della linea editoriale presa dalla quasi totalità dei suoi programmi di La7. Rei, secondo alcuni fonti autorevoli, di alimentare tensioni, financo all'interno dell'esecutivo semplicemente invitando giornalisti ed esponenti filo-russi. Della medesima accusa, vengono tacciati anche i contenitori Mediaset. Da Del Debbio a Giordano, da Palombelli a Brindisi, l'ospite russo, non manca mai negli studi del Biscione. Che poi venga platealmente sbertucciato ed insultato come fatto da Del Debbio è più che altro merito del conduttore, che non frutto di una strategia comunicativa studiata. In Rai a scatenare il putiferio, si sa, è stato il professor Orsini Alessandro, un emerito Carneade non più tardi di un mese fa. ...

