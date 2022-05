Novità dal cast di “Dune 2”: confermati 6 attori e annunciate le new entry (Di sabato 14 maggio 2022) Sono tre gli attori che si uniscono a Dune 2. Il film sequel riporterà sul grande schermo anche sei volti del primo film, tra cui i protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. Il cast di Dune ha finalmente fatto chiarezza in vista del film sequel. Il regista Denis Villeneuve ha sempre avuto un obiettivo ben preciso. Prima ancora di portare il primo film sci-fi sul grande schermo, ha messo in chiaro che avrebbe diviso il romanzo di Frank Herbert in due parti. Il sequel, atteso nel 2023 in sala, andrà quindi a completare il primo film. DunePer combattere l’attesa, arrivano prime notizie confortanti da parte del cast. Molti nomi sono stati confermati, alcuni – anche se pochi – depennati, ma sono state anche annunciate delle new entry dopo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 14 maggio 2022) Sono tre gliche si uniscono a2. Il film sequel riporterà sul grande schermo anche sei volti del primo film, tra cui i protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. Ildiha finalmente fatto chiarezza in vista del film sequel. Il regista Denis Villeneuve ha sempre avuto un obiettivo ben preciso. Prima ancora di portare il primo film sci-fi sul grande schermo, ha messo in chiaro che avrebbe diviso il romanzo di Frank Herbert in due parti. Il sequel, atteso nel 2023 in sala, andrà quindi a completare il primo film.Per combattere l’attesa, arrivano prime notizie confortanti da parte del. Molti nomi sono stati, alcuni – anche se pochi – depennati, ma sono state anchedelle newdopo ...

