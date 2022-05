MotoE, Mattia Casadei vince Gara-1 del GP di Francia e riapre la lotta per la classifica generale (Di sabato 14 maggio 2022) Un impeccabile Mattia Zannoni si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Francia, secondo round del Mondiale di MotoE 2022. Sul tracciato di Le Mans (baciato anche oggi da sole pieno e temperature prettamente estive) sul quale domani vivremo Gara-2 (con il via fissato alle ore 15.30) il pilota del team Pons HP 40 chiude con 826 millesimi sullo svizzero Dominique Aegerter (Dynavolt) mentre completa il podio il giapponese Hikari ?kubo (Avant Ajo) a 1.223. Quarta posizione per Matteo Ferrari (Felo Gresini) a 1.701, quinta per lo spagnolo Hector Garzò (Tech-3) a 5.754, quindi sesto lo spagnolo Miguel Pons (LCR) a 6.389 davanti al suo compagno di team, il brasiliano Eric Granado, a 6.918. A questo punto in classifica generale Granado rimane al comando ma vede il suo margine ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Un impeccabileZannoni si è aggiudicato-1 del Gran Premio di, secondo round del Mondiale di2022. Sul tracciato di Le Mans (baciato anche oggi da sole pieno e temperature prettamente estive) sul quale domani vivremo-2 (con il via fissato alle ore 15.30) il pilota del team Pons HP 40 chiude con 826 millesimi sullo svizzero Dominique Aegerter (Dynavolt) mentre completa il podio il giapponese Hikari ?kubo (Avant Ajo) a 1.223. Quarta posizione per Matteo Ferrari (Felo Gresini) a 1.701, quinta per lo spagnolo Hector Garzò (Tech-3) a 5.754, quindi sesto lo spagnolo Miguel Pons (LCR) a 6.389 davanti al suo compagno di team, il brasiliano Eric Granado, a 6.918. A questo punto inGranado rimane al comando ma vede il suo margine ...

