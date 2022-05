Matteo Renzi a Verissimo: “Non accetto attacchi alla mia famiglia” (Di sabato 14 maggio 2022) L’ex presidente del Consiglio parla nel salotto di Silvia Toffanin in presentazione del libro: le anticipazioni Sabato 14 maggio, ospite per la prima volta a “Verissimo”, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L’ex presidente del Consiglio, in uscita il 17 maggio con un libro dal titolo Il Mostro, ripercorre la sua vita e il suo rapporto con la moglie Agnese, conosciuta più di trent’anni fa negli scout. alla domanda se la politica abbia in qualche momento inquinato il loro legame, risponde: “Vivere il rapporto di coppia quando hai delle responsabilità politiche è impegnativo. Abbiamo avuto una discussione accesa appena sono diventato Presidente del Consiglio. Io avrei voluto che la mia famiglia venisse con me a Roma, lei invece si è opposta e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022) L’ex presidente del Consiglio parla nel salotto di Silvia Toffanin in presentazione del libro: le anticipazioni Sabato 14 maggio, ospite per la prima volta a “”, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, il leader di Italia Viva. L’ex presidente del Consiglio, in uscita il 17 maggio con un libro dal titolo Il Mostro, ripercorre la sua vita e il suo rapporto con la moglie Agnese, conosciuta più di trent’anni fa negli scout.domanda se la politica abbia in qualche momento inquinato il loro legame, risponde: “Vivere il rapporto di coppia quando hai delle responsabilità politiche è impegnativo. Abbiamo avuto una discussione accesa appena sono diventato Presidente del Consiglio. Io avrei voluto che la miavenisse con me a Roma, lei invece si è opposta e ...

