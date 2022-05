Massa: un uomo morto e un ragazzo ferito nello scontro fra moto e auto sul lungomare (Di sabato 14 maggio 2022) si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. Intervenute sul posto l'automedica nord e ambulanze della Misericordia di Massa e della Pubblica Assistenza di Carrara. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 14 maggio 2022) si è trattato di unotra un'e una. Intervenute sul posto l'medica nord e ambulanze della Misericordia die della Pubblica Assistenza di Carrara. L'articolo proviene da Firenze Post.

