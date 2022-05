Madre e figlia uccise, in centinaia ai funerali a Samarate (Di sabato 14 maggio 2022) centinaia di persone hanno partecipato all'ultimo saluto per Stefania Pivetta, 56 anni, e sua figlia Giulia, 16 anni, uccise dal marito e padre Alessandro Maja, 57 anni, all'alba del 4 maggio scorso a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022)di persone hanno partecipato all'ultimo saluto per Stefania Pivetta, 56 anni, e suaGiulia, 16 anni,dal marito e padre Alessandro Maja, 57 anni, all'alba del 4 maggio scorso a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Natalia e Yana, madre e figlia senza gambe strappate dalle bombe russe dopo il bombardamento nella stazio… - MatteoUghe : RT @83221n4ndr34: Uso questo tweet per dire un paio di cose in merito ai femminicidi, per favore leggere bene prima di insultare grazie. Pr… - Majden3 : @Blutarsky72 Vorrebbe mantenere il 'privilegio' maschile di molestare le donne. Chissà se lo facessero alla madre, alla moglie, alla figlia? - Marc29955539 : RT @MarliMoraes47: ?? Katia morta con la sua bimba ad Acqua dei Corsari: 'Stroncata da un malore non legato alla gravidanza' ?? Eseguita l'au… - negadivah : RT @anikeatable: stessi di essere sufficienti. Una cosa che secondo me è di una tristezza infinita. E lo dico perché se quella figlia avess… -